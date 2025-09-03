Villa Mercedes: dos jóvenes heridos tras colisión entre una moto y un camión

Este miércoles alrededor de las 17:15, se registró un accidente de tránsito en el barrio ATE 2 de la ciudad de Villa Mercedes.

Según informó la Comisaría Seccional 30°, en la intersección de Pedro B. Díaz y avenida Jorge Newbery colisionaron una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, conducida por una joven de 22 años que viajaba acompañada por un joven de 21, y un camión Mercedes Benz con acoplado, perteneciente a la empresa Sol Mayo, manejado por un hombre de 52 años.

La moto circulaba de oeste a este por avenida Jorge Newbery, mientras que el camión lo hacía de sur a norte por calle Pedro B. Díaz. El conductor del camión declaró que avanzaba con el semáforo en verde cuando fue impactado en la parte delantera izquierda por la motocicleta. En tanto, los ocupantes de la moto manifestaron que no advirtieron el cambio de luz del semáforo.

Como consecuencia del choque, ambos jóvenes fueron trasladados en ambulancia al Policlínico Regional Juan Domingo Perón, donde recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Se realizaron los test de alcoholemia tanto al conductor del camión como a la motociclista, con resultados negativos (0,00 gr/lts) en ambos casos.