Durante la mañana de este miércoles 13 de agosto, efectivos del Comando Radioeléctrico tomaron conocimiento del robo de un Volkswagen Gol Power rojo en el barrio Ciudad Jardín. El vehículo no contaba con vidrios en las puertas delanteras.

Minutos más tarde, vecinos alertaron sobre dos personas que desmantelaban un auto en la intersección de Intendente Olloqui y Profesor Hamann. Al llegar, la Policía constató que se trataba del automóvil sustraído, que ya presentaba el faltante de sus cuatro ruedas, la patente trasera y otros daños visibles.

La escena fue preservada y se dio intervención a la Comisaría Seccional 11°. Paralelamente, a través del seguimiento por cámaras del SISPRO, se identificó a dos jóvenes posiblemente vinculados al hecho. Ambos fueron localizados y aprehendidos en inmediaciones de Sargento Baigorria y Dársena.

Los detenidos, de 22 y 23 años, tenían las manos engrasadas y no pudieron justificar su presencia en la zona. Fueron trasladados a la Subcomisaría 24° y quedaron a disposición de la Justicia provincial.