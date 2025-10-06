Villa Mercedes disfruta del sol: días despejados y ascenso de temperatura

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que este lunes 6 de octubre se presenta con buen tiempo, aunque con un amanecer frío y posibilidad de heladas aisladas en distintos puntos de la provincia. El cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada, con temperaturas mínimas cercanas a los 3°C y máximas que rondarán los 20°C.

El viento soplará desde el suroeste, con intensidad leve a moderada (12 a 28 km/h) y algunas ráfagas aisladas.

Para el martes, las condiciones seguirán siendo estables, con un notable ascenso térmico. El cielo estará mayormente despejado, las mínimas rondarán los 5°C y las máximas alcanzarán los 25°C. Se prevé viento del norte en gran parte de la provincia, leve a moderado, con ráfagas de hasta 60 km/h en la zona noroeste.