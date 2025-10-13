Villa Mercedes disfruta de un comienzo de semana soleado y templado

El inicio de semana llega con tiempo estable y temperaturas en ascenso en toda la provincia de San Luis, según el reporte oficial de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

Lunes 13 de octubre

La jornada comenzó con buenas condiciones meteorológicas y un marcado aumento de las temperaturas máximas, aunque la mañana se presentó algo fresca.

El cielo se mantendrá mayormente despejado y las temperaturas oscilarán entre 7°C de mínima y 28°C de máxima.

El viento soplará leve, de direcciones variables (entre 6 y 18 km/h), y hacia la noche se orientará al sector este.

Martes 14 de octubre

Se espera que continúe el buen tiempo, con un leve ascenso térmico y condiciones algo ventosas.

El cielo permanecerá mayormente despejado, con mínimas cercanas a los 10°C y máximas de unos 30°C.

El viento del noreste será leve a moderado (12 a 28 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h especialmente en el norte provincial durante la tarde.