Este martes 12 de agosto, efectivos del Comando Radioeléctrico de Villa Mercedes demoraron a un hombre de 25 años acusado de acosar en reiteradas oportunidades a una adolescente de 15.

El hecho se registró en la zona de calle Potosí al 500, luego de que el Centro de Operaciones Policiales emitiera una alerta por un incidente en un domicilio. Según el reporte, el sujeto, a bordo de una motocicleta Motomel 150 cc, habría hostigado a la menor en varias ocasiones durante el día.

Los policías lograron interceptarlo en la intersección de Montevideo y Potosí. Familiares de la denunciante afirmaron que el hombre se presentó repetidamente en la vivienda, profiriendo insultos y causando molestias.

El acusado fue trasladado a la Comisaría Seccional 8° para continuar con las actuaciones correspondientes.