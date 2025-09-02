Villa Mercedes: detuvieron a un hombre armado tras enfrentarse con la policía

Durante la madrugada de este martes 2 de septiembre, efectivos del Comando Radioeléctrico patrullaban la zona de Chile extremo sur y Millone, en Villa Mercedes, cuando recibieron una alerta sobre un hombre que circulaba armado.

En Millone al 700, los policías localizaron a un sujeto de 42 años, vestido con una campera blanca con capucha y pantalón oscuro con líneas blancas, que coincidía con la descripción aportada.

Al notar la presencia policial, el individuo intentó evadirlos y, al ser interceptado, adoptó una conducta agresiva que derivó en un forcejeo. Durante el procedimiento, se constató que manipulaba algo en su cintura, por lo que fue reducido con apoyo del DRIM.

En la requisa se le secuestró una pistola semiautomática calibre .22 LR con cargador y cartuchos. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría Seccional 10°, donde el fiscal de turno, Dr. Maximiliano Bazla, ordenó su detención por los delitos de “Portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad”.