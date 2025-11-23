Villa Mercedes: detienen a un joven por robar en un local de decoración

La Fiscalía de Instrucción N° 5 de Villa Mercedes, a cargo de la Dra. Gisela Milstein, ordenó la detención de un joven de 21 años acusado de robar en un comercio de artículos de decoración ubicado en la zona de calle Los Álamos al 2100.

El hecho ocurrió el 19 de noviembre, cuando el sospechoso habría roto una ventana del local utilizando una piedra y sustraído una lunchera térmica azul con diseño de dinosaurio. La propietaria del comercio fue advertida mediante un llamado telefónico y dio aviso inmediato a la policía.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron al presunto autor, quien había sido registrado horas antes merodeando por el lugar con prendas coincidentes a las utilizadas durante el robo.

El 20 de noviembre, personal policial realizó un allanamiento en su domicilio, ubicado en calle Elías Adre al 100, donde se secuestró la vestimenta mencionada y se demoró al joven para averiguación de antecedentes. En la vivienda también se hallaron aves enjauladas, por lo que intervino personal ambiental.

Con los elementos reunidos, la fiscal Milstein ordenó ese mismo día la detención del joven por el delito de robo simple.