Villa Mercedes: detienen a un joven acusado de intentar matar a su pareja

Este martes 11 de noviembre, personal del Departamento de Homicidios Villa Mercedes llevó a cabo un operativo en el que fue detenido un hombre de 28 años, imputado en una causa caratulada como “Averiguación homicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas”. La investigación está bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción Penal N.º 1, a cargo de la Dra. Nayla Cabrera Muñoz, con intervención en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores.

La denuncia fue presentada por la pareja del acusado, quien manifestó que el pasado domingo 9 de noviembre, el sujeto la agredió con una botella, provocándole cortes y heridas en el cuero cabelludo, rostro y otras partes del cuerpo.

Investigación y detención

Luego de tareas conjuntas entre el Departamento de Homicidios y el Departamento de Investigaciones, se determinó que el agresor se encontraba en una vivienda de calle Olagaray al 1100, en el barrio Eva Perón 2.

Con apoyo del Grupo COAR, del Comando Radioeléctrico y de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), se realizó un allanamiento en el domicilio, donde se procedió a la detención del sospechoso y al secuestro de un teléfono celular y prendas de vestir.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia provincial.