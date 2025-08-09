La Policía demoró a un hombre de 30 años acusado de herir a un joven de 23 con un arma de aire comprimido. El hecho ocurrió el viernes por la noche en inmediaciones de General Paz y Paul Harris.

Según informó la Comisaría Seccional 9°, la víctima se dirigía a un comercio desde su domicilio en avenida Mitre al 2000 cuando recibió varios disparos a corta distancia. Los balines impactaron en su frente y ojo izquierdo.

El joven logró huir hasta su casa y pedir ayuda. Fue trasladado por Sempro al Policlínico “Juan Domingo Perón”, donde recibió atención y fue dado de alta.

El caso, caratulado como “Averiguación homicidio en grado de tentativa”, está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 4, dirigida por el Dr. Leandro Estrada. El Juez de Garantía N° 4, Dr. Santiago Ortiz, autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde la Policía secuestró un arma de aire comprimido coincidente con la utilizada.

En la vivienda había otras cinco personas mayores y una menor, que quedó bajo resguardo de Canaf. El sospechoso permanece demorado mientras continúan las investigaciones.