Villa Mercedes: demoraron a dos jóvenes que realizaban disparos al aire frente al barrio UOCRA

Este viernes 24 de octubre al mediodía, personal de la Comisaría Seccional 29° y del Comando Radioeléctrico intervino en un hecho ocurrido en un espacio verde frente al barrio UOCRA, en la ciudad de Villa Mercedes, luego de que vecinos denunciaran que dos jóvenes habrían efectuado disparos al aire.

Según los testimonios, los sospechosos se desplazaban en bicicleta y uno de ellos habría realizado uno o dos disparos con un arma pequeña, antes de huir hacia la zona norte.

Con las características aportadas, los efectivos iniciaron una búsqueda que culminó minutos después en la manzana 7067 del barrio La Ribera, donde fueron interceptados dos jóvenes de 18 y 19 años. Durante la requisa, uno de ellos tenía en su poder ocho envoltorios con cocaína.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, que continuó con las diligencias correspondientes. Sin embargo, no se halló el arma de fuego con la que habrían efectuado los disparos.

Finalmente, ambos jóvenes fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 29°. En el caso interviene la Fiscalía de Instrucción N° 5, a cargo de la Dra. Gisela Milstein.