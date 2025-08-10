Este sábado por la tarde, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaron un procedimiento en la ciudad de Villa Mercedes, que terminó con dos jóvenes de 20 y 21 años demorados.

El operativo tuvo lugar en inmediaciones de las calles Francia y Amaro Galán, cuando los motoristas detectaron a los jóvenes circulando en una motocicleta Motomel 150cc sin espejos retrovisores y en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, intentaron evadir el control, pero fueron interceptados.

Durante la requisa, se halló en el morral de uno de ellos un envoltorio con marihuana, una balanza de precisión y otros elementos. Personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico acudió para incautar la droga y objetos.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría Seccional 36°, mientras que la motocicleta quedó secuestrada preventivamente.