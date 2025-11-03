Villa Mercedes: Comenzó el juicio a una mujer por la muerte de un joven motociclista

En la Sala de Juicios Orales Nº 2 de Villa Mercedes comenzó el juicio contra Diana Esthela Jaeschke, acusada de ser la autora del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, por un hecho ocurrido el 29 de septiembre de 2018 en la intersección de las calles Betbeder y Dr. Mestre, donde perdió la vida el joven Juan Venegas.

El Fiscal de Juicio, Dr. Ernesto Lutens, explicó que el siniestro se produjo alrededor de las 20:30, cuando la acusada conducía una camioneta Ford EcoSport por la calle Dr. Mestre —de sur a norte—, y colisionó con la motocicleta que Venegas guiaba por Betbeder —de oeste a este—. El fiscal consideró que la imputada incumplió el deber de cuidado, configurando un hecho de homicidio culposo.

Por su parte, la defensa, a cargo del Dr. Mariano Rafael Ponce, sostuvo que Jaeschke actuó correctamente y respetó las normas de tránsito.

El tribunal, presidido por el Dr. Mauro D’Agata Henríquez, declaró abierta la etapa probatoria y comenzó la recepción de los primeros testimonios. El debate continuará el miércoles próximo.

También participaron del proceso el Dr. José Domínguez Molto como secretario de la Sala de Juicios.