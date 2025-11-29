Villa Mercedes cerró el Campeonato “José María Gatica” con una gran noche de boxeo

La velada final del Campeonato de Boxeo Amateur “José María Gatica” se realizó este viernes en Villa Mercedes, donde desde las 21 se disputaron las últimas cinco peleas de una competencia que comenzó en febrero y recorrió distintos puntos de la provincia.

Tras los combates, la academia Estilo Dance presentó un número de reggaetón sobre el ring, antes del inicio de la ceremonia de premiación.

Entre las autoridades presentes estuvieron la directora provincial de Boxeo, María Eva Gatica, el presidente de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), Luis Doffi, e intendentes de las localidades que recibieron el certamen durante el año.

Se entregaron reconocimientos a los 38 campeones de todas las categorías, quienes recibieron un cinturón y un incentivo económico de $400.000. Desde el escenario, las autoridades destacaron el crecimiento del torneo, que este año duplicó la cantidad de gimnasios y de boxeadores participantes.

También se anunció que la edición 2026 ya está en marcha y comenzará el 20 de febrero en el Palacio Municipal de los Deportes “José María Gatica”. A modo de balance, se agradeció el acompañamiento de árbitros, jueces, fiscales, medios e intendentes en cada fecha del campeonato.

Al referirse a las premiaciones, se remarcó que constituyen “un estímulo al esfuerzo y la perseverancia”. En la misma línea, se subrayó que las competencias amateurs son la base para proyectar futuros profesionales y una herramienta formativa para quienes se inician en el deporte.

Durante la gala también hablaron referentes como el ex boxeador Abel Celestino Bailone, quien destacó el valor educativo de la disciplina, y autoridades deportivas que celebraron el recorrido provincial del certamen y el impacto positivo en los jóvenes. La hija del histórico pugilista, María Eva Gatica, describió la jornada como “una noche soñada” y recordó el lema que guía la actividad: “Un chico en un gimnasio es un chico menos en la calle”.

El campeonato cerró así su ciclo anual, con la mira puesta en una nueva edición que buscará sostener su crecimiento.