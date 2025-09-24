Villa Mercedes celebró la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Merced

Villa Mercedes vivió este miércoles la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora de la Merced, patrona de la ciudad. Las celebraciones comenzaron en la Parroquia homónima, ubicada en pleno centro, donde se llevó a cabo la misa presidida por el obispo de San Luis, Monseñor Gabriel Barba, acompañado por sacerdotes de la diócesis.

Entre los presentes estuvieron el intendente Maximiliano Frontera, autoridades provinciales y municipales, legisladores, fuerzas policiales y federales, además de instituciones educativas y agrupaciones gauchas que acompañaron el traslado de la imagen de la Virgen.

La jornada contó con una amplia participación de fieles, quienes se sumaron a la procesión que recorrió las calles del centro de la ciudad. El cierre incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Militar de la V Brigada Aérea “Manuel Félix Origone”.

Durante su homilía, Monseñor Barba llamó a “ser una Iglesia que genere esperanza, abierta al encuentro y al servicio”, además de pedir por la fe, la unión y la fortaleza de la comunidad.

El intendente Frontera destacó la masiva concurrencia y expresó: “Este año superamos la expectativa. En tiempos difíciles, debemos mantenernos unidos y trabajar en conjunto para aliviar las dificultades de la gente”.