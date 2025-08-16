Este domingo 17 de agosto, de 14 a 18, las familias podrán disfrutar de propuestas culturales, deportivas y recreativas organizadas por la Municipalidad y el Gobierno provincial. La entrada será libre y gratuita, y el transporte urbano funcionará sin costo durante todo el día.

El epicentro de la celebración será el Complejo Calle Angosta, donde se trasladarán las escuelitas deportivas de La Pedrera, cuyos profesores coordinarán actividades y juegos para los niños. Además, la Universidad de La Punta (ULP) y la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) sumarán propuestas interactivas.

La jornada incluirá plazas blandas, juegos lógicos, búsqueda del tesoro, ajedrez y dominó, entre otras actividades. También habrá un fuerte despliegue artístico con teatro, danzas urbanas, flamenco, gimnasia artística y un cierre musical a cargo del grupo Federico García Lorca, que presentará el espectáculo de Coco.

En cuanto a los accesos, se habilitarán tres ingresos:

Avenida Aviador Origone y Avenida Mitre.

Calle Angosta y Balcarce.

Túnel de Avenida Mitre.

El predio contará con patio de comidas, stands de emprendedores y artesanos, visitas al Museo Ferroviario, puestos de hidratación, baños químicos adicionales y todas las medidas de seguridad sanitaria con ambulancias, Defensa Civil y bomberos voluntarios.

“Estamos armando todo para que sea un día de alegría, disfrute y encuentro familiar. El transporte gratuito es una prioridad para garantizar que todos puedan participar”, destacó la secretaria de Cultura, Carolina Sosa, en conferencia de prensa junto a Fernanda Sosa (directora de La Pedrera) y Lorena Mercado (secretaria de Desarrollo Social).