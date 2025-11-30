Villa Mercedes celebra su 169º aniversario con una vigilia, serenatas y homenajes

La ciudad de Villa Mercedes se prepara para conmemorar su 169º aniversario con una serie de actividades culturales, institucionales y comunitarias organizadas por la Municipalidad.

Los festejos comenzaron este domingo por la tarde, encabezados por el intendente Maximiliano Frontera.

A las 18, en el Salón Azul, se inauguraró una muestra de pinturas, dibujos y esculturas con la participación de artistas locales.

Más tarde, a las 20, un grupo de músicos recorrió distintos puntos de la ciudad para ofrecer serenatas sorpresa a personalidades y referentes villamercedinos como gesto de homenaje.

A las 22:30, las autoridades se concentrarán en las escalinatas del edificio municipal, sobre avenida Mitre, para esperar junto a los vecinos la llegada de la medianoche y entonar el tradicional “feliz cumpleaños” a la ciudad frente a Plaza San Martín.

Tedeum, acto oficial y homenajes en la manzana fundacional

El lunes a las 9, el obispo de San Luis, Gabriel Barba, presidirá el tradicional tedeum en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced.

Luego, las autoridades se trasladarán a la manzana fundacional, en Plaza Lafinur, donde se realizará el acto central. Allí se colocarán ofrendas florales en los bustos de Justo Daract, Juan Esteban Pedernera y Juan Crisóstomo Lafinur. También habrá presentaciones artísticas y una torta aniversario para compartir con los presentes.

A las 17:30, el gobernador Claudio Poggi, junto a Frontera, hará entrega de viviendas de los planes “Progreso” y “Sueños” a 144 familias villamercedinas.

Cierre en el Molino Fénix con homenaje al cantor cuyano

La jornada concluirá a las 21 en el Molino Fénix, con la 1° edición de “Villa Mercedes abraza al cantor cuyano”, un encuentro que busca reconocer “el legado de los cultores de la música regional”, según destacó la secretaria de Cultura, Carolina Sosa.

Durante la velada se entregarán distinciones y actuará la artista mendocina Fabiana Cacace, hija del referente del folklore Mariano Cacace.

El ingreso será con la entrega de un alimento no perecedero, que será destinado a Cáritas para su distribución entre familias que lo necesiten.