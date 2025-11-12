Villa Mercedes celebra la Noche de las Heladerías con propuestas para toda la familia

Este jueves, Villa Mercedes se prepara para vivir una edición especial de la Noche de las Heladerías, evento que se celebra en todo el país marcando el inicio de la temporada estival. En la ciudad, Chuao Helados será uno de los protagonistas con una jornada doble: una tarde dedicada a los niños y una noche repleta de sabor y promociones.

Tarde de los Niños y Noche de las Heladerías

Desde las 15:00 hasta las 19:00, la esquina de Balcarce y Rivadavia se convertirá en un punto de encuentro familiar con la “Tarde de los Niños”. Habrá show de títeres en vivo, un rincón creativo de dibujos y una promoción especial: una bocha a $2000.

A partir de las 19:00, comenzará oficialmente la Noche de las Heladerías con 2×1 en cuartos de helado en sabores seleccionados, en el marco de la 41° Semana del Helado Artesanal, impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADIA).

Un sabor exclusivo y un cierre “color naranja”

Durante la jornada se podrá degustar un nuevo sabor nacional, inspirado en el campeón de la “Copa de Oro”: un sorbete de mango con lima, banana y trozos de chocolate blanco, creado por los maestros heladeros de Afadia.

Además, el sábado se celebrará el “Sábado Color Naranja”, una propuesta especial de 13 a 21 hs: quienes se acerquen con una prenda de color naranja recibirán un helado de regalo.

Chuao, 30 años de sabor artesanal

En diálogo con El Potenciómetro por VMI Radio 88.1 FM, Horacio Sader, propietario de Chuao Helados, destacó:

“Queremos que las familias vuelvan a vivir la experiencia de salir a tomar un helado artesanal. Esta propuesta nace del amor por nuestro oficio y del compromiso con la comunidad”.

Sader, con 30 años de trayectoria, celebró además que el helado argentino haya sido reconocido internacionalmente por su calidad artesanal y que Villa Mercedes forme parte de este mapa nacional de sabores.

📍 Dónde: Balcarce y Rivadavia, Villa Mercedes

🕒 Tarde de los Niños: 15 a 19 hs

🕖 Noche de las Heladerías: desde las 19 hs

🍊 Sábado Color Naranja: 13 a 21 hs