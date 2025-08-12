El domingo, de 14 a 18 horas, el Complejo Calle Angosta será escenario de la celebración del Día del Niño, con propuestas recreativas, culturales y deportivas gratuitas para toda la familia.

El evento, organizado por la Municipalidad de Villa Mercedes, el Gobierno de San Luis, Parque La Pedrera y la Universidad Provincial de Oficios, ofrecerá un amplio abanico de actividades:

Sorteos y sorpresas .

Juegos deportivos recreativos como circuitos de destreza, saltos, lanzamientos, carreras por bandos en tateti, y mini partidos de bádminton, vóley, fútbol y tenis .

Juegos lógicos : Dominó, Torre de Hanoi, Sudoku y otros.

Talleres de arte y literatura con pintura, narración de cuentos y espacios creativos.

Expresiones artísticas : lectura de cuentos, bailes urbanos, flamenco kids y danzas.

Espacios interactivos : pista vial, biblioteca móvil y actividades de equinoterapia.

Yoga Kids para la relajación.

Pinta Caras, brillitos y juegos de puntería.

La propuesta busca fomentar la creatividad, el deporte y la convivencia familiar en un entorno seguro y accesible.