El domingo, de 14 a 18 horas, el Complejo Calle Angosta será escenario de la celebración del Día del Niño, con propuestas recreativas, culturales y deportivas gratuitas para toda la familia.
El evento, organizado por la Municipalidad de Villa Mercedes, el Gobierno de San Luis, Parque La Pedrera y la Universidad Provincial de Oficios, ofrecerá un amplio abanico de actividades:
-
Sorteos y sorpresas.
-
Juegos deportivos recreativos como circuitos de destreza, saltos, lanzamientos, carreras por bandos en tateti, y mini partidos de bádminton, vóley, fútbol y tenis.
-
Juegos lógicos: Dominó, Torre de Hanoi, Sudoku y otros.
-
Talleres de arte y literatura con pintura, narración de cuentos y espacios creativos.
-
Expresiones artísticas: lectura de cuentos, bailes urbanos, flamenco kids y danzas.
-
Espacios interactivos: pista vial, biblioteca móvil y actividades de equinoterapia.
-
Yoga Kids para la relajación.
-
Pinta Caras, brillitos y juegos de puntería.
La propuesta busca fomentar la creatividad, el deporte y la convivencia familiar en un entorno seguro y accesible.