Villa Mercedes celebra el Día del Milonguero este domingo en Epic Hotel

Este domingo 28 de septiembre, Villa Mercedes se prepara para vivir una noche especial con la celebración del Día del Milonguero, un evento que reunirá a bailarines y amantes del tango en un espacio emblemático de la ciudad.

La cita será en Epic Villa Mercedes, desde las 21:30 horas, en un ambiente climatizado y con pista especialmente preparada para la ocasión. La musicalización estará a cargo de Dani Sosa, con tandas elegidas por el público.

La entrada será libre y gratuita, aunque los organizadores sugieren una colaboración consciente para apoyar la continuidad de este tipo de propuestas culturales.