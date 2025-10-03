Villa Mercedes: Cárcel a dos sujetos por incumplir prisión domiciliaria en una causa de homicidio

El pasado 14 de septiembre, a las 6:30 horas, efectivos de la Comisaría Seccional 10° fueron alertados por el Centro de Operaciones Policiales sobre un herido de arma de fuego en la intersección de Esteban Agüero y Milone, en Villa Mercedes.

Al llegar al lugar, constataron que se había producido una riña entre dos grupos, donde se utilizaron armas de fuego, armas blancas y hasta se registraron agresiones con piedras y botellas.

En el enfrentamiento, un joven de 25 años recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado de urgencia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, donde fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. Además, un joven de 22 años sufrió una herida con arma blanca en el brazo izquierdo.

Durante el operativo, la policía secuestró un proyectil de plomo, una vaina servida y un cuchillo de 20 cm, hallados en inmediaciones del lugar.

La Fiscalía de Instrucción N° 3 dispuso la detención de dos hombres de 23 y 30 años, imputados como coautores de homicidio calificado en grado de tentativa, con uso de arma de fuego y en concurso premeditado.

En un primer momento, la Justicia provincial les había otorgado arresto domiciliario por cuatro meses. Sin embargo, este 2 de octubre, al comprobarse que habían incumplido la medida, se resolvió revocar el beneficio y trasladarlos al Servicio Penitenciario Provincial.