Villa Mercedes avanza con la instalación de cámaras para fotomultas

La Municipalidad de Villa Mercedes inició la instalación de nuevas cámaras de fotomultas que estarán distribuidas en distintos puntos de la ciudad como parte del sistema de controles automáticos y semiautomáticos de tránsito. Antes de comenzar a labrar infracciones, se aplicará un período de adaptación sin sanciones económicas, aunque sí con notificaciones de advertencia.

En esta primera etapa se colocarán 30 equipos, según confirmó el secretario de Gobierno, Germán Sepúlveda. Los dispositivos fueron ubicados en zonas rojas o sectores con altos índices de siniestros viales, incluidos puntos donde ocurrieron hechos fatales. También se instalarán en arterias sin historial grave, pero con tránsito riesgoso por excesos de velocidad, como Betbeder y Montevideo, con un enfoque preventivo.

Uno de los lugares intervenidos es la intersección de Ayacucho y Avenida 25 de Mayo, escenario del accidente ocurrido en 2018 que causó la muerte de una madre y su hija. Hace pocas semanas, el conductor responsable —que cruzó en rojo— fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión.

Para determinar la ubicación de los módulos, el Municipio trabajó junto a la Policía y el Tribunal de Faltas. Frente a versiones incorrectas que circularon en redes, Sepúlveda remarcó que las cámaras aún no están operativas, y que falta completar la calibración y la homologación del INTI. También recordó que previamente se adecuó el Código de Faltas.

La calibración y mantenimiento estarán a cargo de CECAITRA, que realizará una verificación inicial y controles periódicos anuales. Luego, el INTI certificará el funcionamiento del sistema, garantizando que la medición de velocidad y la captura de imágenes sean correctas y confiables.

Una vez finalizada la homologación, comenzará el período de adaptación, estimado entre 15 y 20 días. Durante ese lapso, quienes cometan infracciones recibirán avisos en papel sin multa. Luego, se aplicarán sanciones que podrían superar los $100 mil o $200 mil, según la falta.

Sepúlveda enfatizó que la iniciativa responde a criterios de prevención vial, no recaudatorios. “Si en un año la recaudación es casi nula, significará que los villamercedinos estamos manejando bien”, afirmó.