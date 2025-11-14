Villa Mercedes anunció una nueva mejora salarial y un bono especial de fin de año para el personal municipal

La Municipalidad de Villa Mercedes informó una actualización general para los trabajadores de la administración local, que incluye una mejora en los haberes y un beneficio económico extraordinario a percibir en diciembre. La medida fue comunicada por el intendente Maximiliano Frontera, quien destacó que la política salarial municipal se mantuvo durante todo el año por encima de la evolución inflacionaria registrada a nivel nacional.

Con este nuevo ajuste, el incremento acumulado para 2025 alcanza un 36%, superando el índice anual estimado por el INDEC. Frontera remarcó que el objetivo es “seguir acompañando el esfuerzo cotidiano de cada empleado y asegurar condiciones dignas en un contexto económico complejo”.

Además, según explicaron desde el municipio, es en estas épocas festivas donde los aumentos salariales impactan también favorablemente sobre la economía local, por lo cual es una política de gobierno realizarlos cuando se encuentran administrativamente las cuentas saneadas.

Además del refuerzo económico de fin de año, el Municipio confirmó la entrega de la tradicional caja navideña, un acompañamiento simbólico pero esperado por el personal. Desde el Ejecutivo señalaron que estas medidas forman parte del compromiso de la gestión con los trabajadores que sostienen los servicios públicos de la ciudad.

Fuente: Prensa Municipalidad de Villa Mercedes