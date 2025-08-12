Cinco pilotos de Villa Mercedes se preparan para un fin de semana a pura adrenalina, representando nuestra ciudad en tres competencias de altísimo nivel en BMX Race. Ellos son Facundo Palacio (10), Felipe Palacio (13), Matteo Duplessis (13), Samuel Escalante (13) y Nicolás Luján (27), integrantes del Rad Monkey Team, con entre 3 y 5 años de experiencia en la disciplina y un compromiso que se entrena día a día.

La cita no es menor:

Viernes 15 de agosto – 4ª fecha del Campeonato Argentino.

Sábado 16 – Campeonato Sudamericano.

Domingo 17 – Copa Latinoamericana, Round 4.

Tres jornadas en las que se reunirán los mejores pilotos del país y del continente, una oportunidad única para que estos riders midan su nivel y sumen experiencia en la elite del BMX.

En diálogo con Villa Mercedes Info, Nicolás Luján comentó que para él, será además un debut soñado en este tipo de competencias: “Es mi primera vez compitiendo a este nivel y estoy con muy buena expectativa. Mi objetivo es dar el 100%, aprender lo máximo posible y disfrutar cada carrera. El equipo está fuerte, motivado y listo para dejar todo en la pista”.

La motivación también se siente fuera del circuito. Las familias, amigos y seguidores del Rad Monkey Team se han convertido en un pilar fundamental, alentando desde las tribunas, las redes y cada entrenamiento.

“Representar a Villa Mercedes y San Luis es un orgullo enorme. Es emocionante ver cómo crece este deporte en nuestra región y mostrarlo en un escenario tan importante”, destacó Luján.

📲 El equipo invita a seguir su desempeño y vibrar con cada carrera en Instagram: @team.rad.monkey.