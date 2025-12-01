Villa Mercedes: 144 familias recibieron sus viviendas en el aniversario de la ciudad

En el marco del 169º aniversario de Villa Mercedes, 144 familias recibieron este lunes las llaves de sus nuevas viviendas sociales, en un acto encabezado por el gobernador Claudio Poggi y el intendente Maximiliano Frontera. La ceremonia tuvo lugar pasadas las 17:30 y se transformó en uno de los eventos más significativos de la actual gestión provincial en materia habitacional.

Durante el acto, Poggi destacó que la entrega representa “cumplir con la palabra empeñada” y remarcó que el acceso a la vivienda propia “es un derecho que el Estado debe garantizar más allá de los gobiernos”. El mandatario también pidió disculpas “en nombre del Estado” por las demoras administrativas y recordó que el compromiso asumido en su anterior gestión contemplaba la construcción de estas casas.

El gobernador subrayó que la política habitacional es una prioridad de su administración y vinculó esta entrega al nuevo plan “Tenemos Futuro”, destinado a atender la demanda habitacional de miles de familias de toda la provincia. Además, señaló que la recientemente aprobada ley de emergencia habitacional permitirá destinar la mitad de los recursos de infraestructura pública a nuevas viviendas hasta cubrir la totalidad de los inscriptos.

Mientras avanzaba la entrega, se observó el arribo de camiones con mobiliario para los nuevos hogares, un gesto que reforzó la emoción de los beneficiarios. Entre lágrimas, abrazos y celebraciones, numerosas familias comenzaron a planificar su mudanza inmediata.

Las nuevas viviendas están ubicadas en terrenos cercanos al barrio Unión, a la altura de la rotonda sobre la Ruta 2B, uno de los accesos a La Ribera. Se trata de la segunda entrega en un mes: el 1º de noviembre otras 116 familias habían recibido sus hogares, totalizando 260 soluciones habitacionales concretadas en esta etapa.

Poggi cerró el acto con un mensaje de esperanza: “Hoy empieza una historia nueva para cada uno de ustedes. La Navidad la van a brindar en su casa”. También pidió responsabilidad en el pago de las cuotas, al remarcar que “de eso depende que más familias puedan acceder a una vivienda”.