Villa Carlos Paz: murió un joven de 13 años durante una clase de Educación Física

Un adolescente de 13 años falleció súbitamente este lunes mientras realizaba una clase de Educación Física en una plaza de Villa Carlos Paz.

El estudiante, que cursaba segundo año en un colegio del barrio Los Eucaliptos, se descompensó en un espacio público cercano al establecimiento. Fue trasladado de urgencia al Hospital Sayago, donde los médicos constataron su deceso.

Según el parte policial, el episodio ocurrió alrededor de las 13.45 en la intersección de Azopardo y Kant. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas por el personal de salud, no lograron revertir el cuadro.

La fiscal Jorgelina Gómez ordenó la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.