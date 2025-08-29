Viernes soleado en San Luis antes de la llegada de la tormenta de Santa Rosa

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que este viernes 29 la provincia vivirá una jornada cálida con cielo mayormente despejado y viento del norte. Hacia la tarde se espera un aumento de nubosidad que dejará el cielo parcialmente cubierto.
Las temperaturas marcarán una mínima cercana a los 7° y una máxima en torno a los 26°. El viento soplará del sector norte con variaciones al noreste, de 12 a 38 km/h, y ráfagas que podrían superar los 60 km/h en zonas serranas del centro y norte provincial. Durante la noche, el viento rotará hacia el este, manteniendo su intensidad.
Pronóstico extendido
-
Sábado 30: la tradicional tormenta de Santa Rosa traerá un descenso marcado de temperatura y condiciones de inestabilidad. Se esperan lluvias aisladas y tormentas de variada intensidad en toda la provincia. Las marcas térmicas irán de los 8° de mínima a 18° de máxima.
-
Domingo 31: continuará el enfriamiento con máximas que no superarán los 11°. El cielo permanecerá nublado con lluvias y lloviznas aisladas, sin descartar aguanieve o nieve en zonas serranas altas. El viento soplará del sur y sureste con ráfagas de hasta 55 km/h en el norte provincial, disminuyendo su intensidad por la tarde.