Vientos, lluvias y cambios de temperatura en Villa Mercedes

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que este miércoles 22 de octubre se presentará una jornada algo ventosa, inestable y con descenso de temperatura en la provincia.

El cielo estará entre parcialmente nublado y nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas que podrían afectar principalmente al sur, centro y noreste provincial. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C de mínima, que se registrarían al final del día, y los 27°C de máxima promedio.

El viento soplará del sureste, con intensidad leve a moderada (12 a 28 km/h) y ráfagas de hasta 60 km/h, aunque luego irá disminuyendo y rotando al este.

Para este jueves, el pronóstico anticipa una jornada ventosa e inestable, pero con un leve ascenso térmico. El cielo estará parcial a mayormente nublado, con probables lluvias y tormentas aisladas que comenzarán en el sur y se extenderán al resto del territorio.

Las temperaturas rondarán los 15°C de mínima y los 31°C de máxima promedio, mientras que el viento será del norte por la mañana (12 a 38 km/h) y rotará al sur por la tarde, con ráfagas superiores a los 65 km/h, especialmente en el centro y norte provincial.