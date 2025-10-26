Viento y bajas temperaturas marcan el inicio de la semana en la provincia

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis informó que el inicio de la última semana de octubre traerá un cambio de condiciones climáticas, con jornadas ventosas y frías entre lunes y martes, y una leve mejora hacia el miércoles, cuando las temperaturas volverán a superar los 20°C.

Para este lunes, se espera un día con marcado descenso térmico y cielo nublado a parcialmente nublado. Las mínimas promediarán los 7°C y las máximas alcanzarán los 18°C, mientras que el viento del sureste soplará con ráfagas muy fuertes en toda la provincia.

El martes mantendrá las condiciones frías e inestables, con poco cambio térmico. El cielo continuará mayormente nublado, con mínimas de 6°C y máximas de 15°C. Las ráfagas del sector sureste se sentirán con mayor intensidad en las regiones centro y norte de San Luis.

Recién el miércoles se prevé una mejora del tiempo, con ascenso de las temperaturas y viento del noreste. Las mínimas rondarán los 7°C y las máximas podrían llegar a los 22°C.

Con este panorama, el inicio de la semana será fresco y ventoso, aunque se espera que hacia el miércoles regresen las condiciones más agradables para disfrutar al aire libre.