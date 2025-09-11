VIDEO MUY SENSIBLE: Así mataron a Charlie Kirk, el activista conservador aliado de Trump

El reconocido activista conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y aliado político de Donald Trump, fue víctima de un ataque armado mientras brindaba una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.

Según las autoridades, Kirk recibió un disparo en el cuello en plena exposición frente a unas 2.000 personas que asistían al evento. La situación generó pánico y caos entre los presentes, que rápidamente evacuaron el lugar.

La policía local informó que un sospechoso fue detenido y se encuentra bajo custodia mientras avanza la investigación.

El hecho reaviva el debate en torno a la violencia política y la polarización en Estados Unidos, donde ya se han registrado ataques contra figuras públicas en los últimos años.