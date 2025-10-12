Video: Hallan y destruyen proyectil de artillería en un campo de San Luis

Este sábado 11 de octubre, un equipo de la División Explosivos de la Dirección General de Bomberos de San Luis llevó a cabo un operativo de destrucción controlada tras el hallazgo de un proyectil de artillería en un campo situado sobre la Ruta 146 Sur, kilómetro 171, en la zona conocida como Campo Los Médanos.

El artefacto correspondía a una munición de artillería de 155 milímetros, clasificada como Munición Regular Reglamentaria (MRR), utilizada habitualmente en prácticas o armamento militar pesado. La intervención se inició a las 11:55 horas, con la movilización de la unidad 1-941 y un grupo de técnicos especialistas en manejo de explosivos. No se registraron personas heridas ni daños materiales durante el procedimiento.

Procedimiento técnico y evaluación

El operativo comenzó con una prueba de carga cónica utilizando explosivo plástico C4 para determinar si el proyectil contenía material activo o era de tipo inerte.

Los resultados confirmaron que se trataba de una munición con carga de lastre, es decir, sin explosivos de alto poder. Sin embargo, ante la posibilidad de una espoleta invertida, se aplicó una segunda carga de corte en el tapón de seguridad, siguiendo los protocolos establecidos para garantizar una manipulación segura.

Debido al alto grado de oxidación del artefacto y los riesgos que implicaba su traslado, el personal decidió proceder a su destrucción controlada en el lugar del hallazgo.

Para completar el procedimiento, se confeccionó el Formulario D-3 del IPH (Informe Preliminar de Hecho) y la correspondiente Cadena de Custodia, dejando constancia legal de la intervención. En las próximas horas, se elaborará un informe post explosión que detallará el estado y las características del proyectil encontrado.