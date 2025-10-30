Videla y Tuninetti disputan el Master Final del Panamericano U18 en San Diego

Los jóvenes Ramiro Videla y Santiago Tuninetti, dos talentos del pádel nacidos en Villa Mercedes, se encuentran compitiendo en el Master Final del Panamericano de Menores U18, que se disputa en San Diego, California (EE.UU.).

La dupla argentina, pareja N°1 del torneo, inicia este martes 30 de octubre su camino en la fase de grupos con dos encuentros clave:

🕐 13:30 (EE.UU.) / 17:30 (ARG) frente a Paraguay .

🕕 18:00 (EE.UU.) / 22:00 (ARG) contra Estados Unidos.

Mañana, miércoles 31 de octubre, cerrarán la primera fase midiendo fuerzas con Brasil, a las 12:30 (EE.UU.) / 16:30 (ARG).

Con el temple y la entrega que los caracteriza, Videla y Tuninetti vuelven a dejar bien en alto el nombre de Villa Mercedes, llevando el espíritu deportivo argentino a cada punto disputado.