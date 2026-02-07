Viaje relámpago: Wanda Nara llegó a San Luis para acompañar a su hijo Valentino López

La empresaria y conductora televisiva Wanda Nara llegó a la provincia de San Luis y se convirtió en el centro de atención durante la tarde del primer sábado de febrero de 2026. El arribo se produjo a bordo de un vuelo privado, acompañada por su hermana Zaira Nara, en el marco de una visita breve pero intensa.

El viaje tuvo como objetivo acompañar a Valentino López, hijo de Maxi López, quien se encuentra realizando la pretemporada en la provincia con las divisiones inferiores de River Plate. Wanda, actual conductora del ciclo MasterChef Celebrity, confirmó su presencia con un saludo aéreo a través de sus redes sociales: “Hola San Luis”.

Durante su estadía, la empresaria compartió imágenes del dique Potrero de los Funes y de las instalaciones del Hotel Internacional, donde posó con indumentaria deportiva frente al lago y las habitaciones flotantes, destacando el entorno natural del lugar.

Según versiones periodísticas, este domingo Wanda Nara estaría presente en el Estadio Juan Gilberto Funes, para presenciar uno de los partidos amistosos del semillero “Millonario”. En ese encuentro también participaría Bastián Demichelis, hijo de Martín Demichelis y Evangelina Anderson.