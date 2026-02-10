Venta de terrenos sin servicios en Villa Mercedes: vecinos reclaman tras seis años de espera

Un grupo de familias que adquirió terrenos en el noroeste de Villa Mercedes denunció una presunta estafa y reclamó respuestas tras seis años sin poder habitar sus propiedades, debido a la falta de servicios básicos como electricidad y agua potable. El reclamo se realizó este lunes frente al estudio jurídico del abogado y desarrollador inmobiliario Vicente Cuesta, responsable del emprendimiento.

Los terrenos se encuentran ubicados en cercanías del barrio Kilómetro 4, y fueron comercializados en el año 2020. Según relataron los vecinos, los contratos de preventa establecían que los servicios estarían disponibles en un plazo de nueve meses, algo que —aseguran— nunca se cumplió.

Uno de los damnificados, Joaquín Ariel Quevedo, contó que firmó el contrato el 3 de junio de 2020 y que, confiando en lo pactado, construyó su vivienda. “Pasaron seis años y seguimos esperando. Hoy la casa es una ruina porque nunca pude vivir ahí”, expresó. Indicó además que son alrededor de 70 las familias afectadas, que realizaron denuncias policiales e intimaciones judiciales sin obtener respuestas.

Otra de las situaciones expuestas fue la de Mara Núñez, la única vecina que actualmente reside en el loteo. Ante la ausencia de servicios, debió endeudarse para instalar paneles solares y realizar una perforación de agua, gastos que —según señalaron— no deberían haberse asumido si se cumplía lo prometido.

Los manifestantes remarcaron que el objetivo de la protesta fue visibilizar el conflicto y obtener respuestas concretas, tanto del desarrollador como del ámbito judicial.

La explicación del desarrollador

Por su parte, Vicente Cuesta explicó que el loteo se originó a partir de una sucesión de 25 herederos de la familia Cadelago. Detalló que el emprendimiento abarca 26 manzanas, equivalentes a 520 lotes, y aseguró que 140 terrenos ya cuentan con tendido eléctrico.

En relación a los servicios pendientes, afirmó que las demoras se deben a cambios administrativos y a nuevas disposiciones de Catastro y Geodesia, que exigen revalidar planos anteriores a 1980. En este caso, los planos originales datan de 1961, lo que obliga a realizar nuevas mensuras con costos estimados en $1.500 millones por manzana.

También indicó que logró escriturar ocho manzanas, pero que aún restan 19, trámite que consideró indispensable para avanzar con la electrificación, la provisión de agua y las donaciones exigidas por la Municipalidad de Villa Mercedes, como la cesión de espacios verdes. En cuanto al agua, señaló que el proyecto ya fue aprobado por Obras Sanitarias Mercedes y que la obra se concretaría próximamente.

Cuesta sostuvo además que no existe ninguna irregularidad legal, que mantiene diálogo con los vecinos y que, según informes municipales, la situación administrativa del emprendimiento se encuentra regularizada.

Advertencia oficial

En paralelo, la Municipalidad de Villa Mercedes emitió un comunicado oficial alertando sobre la venta ilegal de loteos o terrenos. Desde el municipio recordaron que antes de concretar una compra, los interesados deben consultar el estado del inmueble en la oficina de Catastro, para verificar que cuente con habilitación y servicios correspondientes.