Vehículos abandonados: Aprueban una ley pionera impulsada por legisladores villamercedinos

La provincia de San Luis aprobó por unanimidad la Ley de Gestión, Descontaminación y Compactación de Vehículos Abandonados y Decomisados, un paso clave hacia una administración más moderna, sustentable y eficiente.

La norma brinda a los municipios un marco legal claro para intervenir sobre automóviles y motocicletas que permanecen en depósitos o en la vía pública, priorizando la seguridad, la reutilización y la protección ambiental.

Detrás de este avance hay sello villamercedino: la iniciativa tuvo su origen en un proyecto presentado en junio de 2025 por los diputados Nicolás González Ferro y Christian Gurruchaga, quienes elaboraron la propuesta junto al intendente Maximiliano Frontera y funcionarios municipales, buscando una solución concreta a un problema que afectaba a distintos puntos de la ciudad.

“Nos enorgullece ver cómo una propuesta que surgió desde Villa Mercedes hoy se transforma en una política provincial”, expresó González Ferro.

A su vez, Gurruchaga destacó que la ley “responde a una necesidad real de los municipios y es fruto de la articulación entre el Legislativo y el Ejecutivo”.

♻️ Una ley que combina seguridad, ambiente y gestión

La norma adhiere a la Ley Nacional Nº 26.348, permitiendo que los vehículos abandonados sean reutilizados por las fuerzas de seguridad, subastados públicamente o destinados a procesos de descontaminación y compactación controlada, siguiendo parámetros ambientales y de transparencia.

Además, se creará una Base Única de Datos provincial que centralizará toda la información sobre los rodados y su tratamiento, fortaleciendo la trazabilidad y la gestión pública.

Durante el debate, distintos legisladores coincidieron en que la medida resuelve una situación crítica que atraviesan numerosos municipios, cuyos depósitos están saturados y los vehículos en desuso ocupan espacio urbano sin utilidad.

Con la aprobación de esta ley, San Luis consolida una política integral que une seguridad, ambiente y gestión, con una mirada estratégica y un origen local que vuelve a poner a Villa Mercedes en el centro de las buenas ideas.