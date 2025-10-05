Vecinos redujeron a un joven que intentó robar en una vivienda de Villa Mercedes

Efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron este domingo 5 de octubre por la mañana en un domicilio ubicado sobre calle Italia al 300, en Villa Mercedes, luego de recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales (COP).

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que vecinos habían retenido a un joven de 22 años, acusado de ingresar a la vivienda tras saltar el portón. Según las primeras averiguaciones, el propietario del inmueble, con ayuda de los vecinos, logró reducir al intruso hasta la llegada de la Policía.

El sospechoso fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.