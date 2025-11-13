Vecinos de un barrio exclusivo reclaman asfalto pero deben más de $50 millones

En Villa Mercedes, un grupo de propietarios de un barrio ubicado frente al complejo Jardín del Sur exige la pavimentación de sus calles. Sin embargo, según confirmaron fuentes municipales, el loteo fue realizado sin los servicios esenciales que exige la ordenanza —entre ellos, agua y cloacas—, lo que impide técnicamente la ejecución del asfalto.

Los terrenos, vendidos bajo la idea de un desarrollo residencial “de alto nivel”, fueron adquiridos por familias que invirtieron en viviendas tipo chalet. Pero con el paso del tiempo, surgieron reclamos por la falta de infraestructura y el mal estado de las calles, que en días de lluvia se vuelven intransitables.

Falta de servicios y morosidad millonaria

Desde el municipio explicaron que el proyecto privado no cumplió los requisitos para ser habilitado como barrio urbanizado y que, tras una evaluación técnica, se determinó que no es posible asfaltar sin antes instalar redes de agua y cloacas.

El otro punto conflictivo, según pudimos averiguar, es la morosidad tributaria: apenas dos de cada diez vecinos pagan las tasas municipales, lo que representa una deuda superior a los 50 millones de pesos. Por este motivo, las autoridades analizan judicializar los incumplimientos antes de destinar fondos públicos a una obra que no cumple los estándares técnicos.

“No se puede premiar el incumplimiento”, señalaron las fuentes, y recordaron que existen prioridades más urgentes, como la pavimentación de calle La Fortuna, como acceso integrador, solicitada por el Sempro, Bomberos y escuelas de la zona.