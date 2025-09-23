Usuarios de Villa Mercedes muy enojados por el sorpresivo corte de telefonía fija

El histórico comerciante Rodolfo “Pelusa” Luque en diáloco con VMI Radio 88.1 advirtió que desde hace días su comercio y domicilio quedaron sin servicio de telefonía fija ni internet, tras la baja unilateral de líneas por parte de Movistar (ex Telefónica).

“No sólo perdí el servicio, también los números que hace más de 40 años utilizo en mis locales”, expresó Luque, quien además denunció que otros vecinos de la ciudad atraviesan la misma situación.

Según relató, al comunicarse con el call center le informaron que él mismo había solicitado la baja, algo que desmintió de manera rotunda. La única solución que le ofrecieron fue viajar a San Luis capital —a más de 100 km— para realizar el reclamo en persona, dado que en Villa Mercedes la agencia de la empresa se encuentra cerrada.

Luque señaló que la situación no solo afecta a particulares, sino también a instituciones clave como bomberos y reparticiones públicas, que continúan figurando con líneas fijas ya dadas de baja. “Acá hay un vaciamiento de la empresa, dejaron sin servicio a la comunidad y nadie controla nada”, remarcó.

Por último, llamó a las autoridades municipales y provinciales a intervenir: “Esto no puede quedar gratuito. Estamos indefensos como consumidores”.