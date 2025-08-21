Urgente: Murió el chofer del camión que volcó y se incendió en la Autopista

El siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves, a la altura del kilómetro 754, entre el acceso al dique Paso de las Carretas y el ingreso a El Volcán.

Un hombre de 33 años, oriundo de la provincia de Córdoba, falleció en la Autopista de las Serranías Puntanas luego de que el camión que conducía volcara e incendiara.

Según las primeras averiguaciones, el vehículo circulaba de este a oeste transportando alimento para animales cuando, por causas que aún se investigan, el chofer perdió el control del rodado, impactó contra un guardarrail y terminó en un barranco.

Tras el vuelco, el camión se prendió fuego, lo que provocó la muerte del conductor en el lugar. El incendio alcanzó además la carga y la vegetación lindera.

Personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía y de distintas dotaciones de bomberos voluntarios trabajaron intensamente para sofocar las llamas.

Por el operativo, el carril norte de la autopista estuvo interrumpido y se dispuso una circulación momentánea en doble mano por el carril sur, entre los kilómetros 753 y 755.