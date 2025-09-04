Uno a uno: quiénes son los funcionarios y empresarios citados por la Comisión Libra

La Comisión investigadora Libra de la Cámara de Diputados volvió a sesionar y aprobó las primeras medidas de prueba en torno a la presunta criptoestafa vinculada al proyecto Libra. Entre las resoluciones figuran citaciones a altos funcionarios del Gobierno y empresarios del sector, además de pedidos de documentación clave.
Entre los convocados a declarar se encuentran Karina Milei, Manuel Adorni, Guillermo Francos, Demian Reidel, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, junto con otros referentes vinculados a la operatoria.
Funcionarios bajo la lupa
-
Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia): deberá responder por su rol en las reuniones del presidente con empresarios cripto.
-
Manuel Adorni (Vocero presidencial): participó del Tech Forum 2024, donde se presentó a Milei con los promotores de Libra.
-
Guillermo Francos (Jefe de Gabinete): ya expuso en dos ocasiones en el Congreso.
-
Damián Reidel (Consejo de Asesores del Presidente): fue advertido por programadores sobre el historial defraudatorio de Libra.
Empresarios y promotores citados
-
Mauricio Novelli: señalado como uno de los principales impulsores de Libra, con antecedentes en estafas con criptoactivos.
-
Manuel Terrones Godoy: coorganizador del Tech Forum y colaborador directo de Novelli.
-
Sergio Morales: ex asesor de la Presidencia, actuó como nexo con empresarios cripto.
-
Diógenes Casares: hijo del empresario Wenceslao Casares, vinculó a allegados a Milei con presuntos cobros de sobornos.
-
Charles Hoskinson: empresario estadounidense que denunció pedidos de dinero a cambio de reuniones con el Presidente.
Otros nombres que aparecen en la investigación incluyen a Jerónimo Walsh, Ariel Parkinson, Walter Kerr, Alejandro Melik, María Florencia Zicavo, Luis Villanueva, José Mazzoni, Roberto Silva, Paulo Stark y Giselle Castelnuovo, entre otros.
Medidas de prueba adoptadas
La comisión también ordenó:
-
Oficios a Corporación X para determinar el origen del tuit presidencial que promocionó Libra.
-
Requerimientos a plataformas blockchain sobre billeteras y operaciones sospechosas.
-
Pedidos de información a Casa Rosada y Quinta de Olivos sobre ingresos y egresos desde diciembre de 2023.
-
Acceso a agendas y actas de Javier y Karina Milei.
-
Oficios a la Justicia y a la Oficina Anticorrupción para obtener expedientes relacionados.