Uno a uno: quiénes son los funcionarios y empresarios citados por la Comisión Libra

La Comisión investigadora Libra de la Cámara de Diputados volvió a sesionar y aprobó las primeras medidas de prueba en torno a la presunta criptoestafa vinculada al proyecto Libra. Entre las resoluciones figuran citaciones a altos funcionarios del Gobierno y empresarios del sector, además de pedidos de documentación clave.

Entre los convocados a declarar se encuentran Karina Milei, Manuel Adorni, Guillermo Francos, Demian Reidel, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, junto con otros referentes vinculados a la operatoria.

Funcionarios bajo la lupa

Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia): deberá responder por su rol en las reuniones del presidente con empresarios cripto.

Manuel Adorni (Vocero presidencial): participó del Tech Forum 2024, donde se presentó a Milei con los promotores de Libra.

Guillermo Francos (Jefe de Gabinete): ya expuso en dos ocasiones en el Congreso.

Damián Reidel (Consejo de Asesores del Presidente): fue advertido por programadores sobre el historial defraudatorio de Libra.

Empresarios y promotores citados

Mauricio Novelli : señalado como uno de los principales impulsores de Libra, con antecedentes en estafas con criptoactivos.

Manuel Terrones Godoy : coorganizador del Tech Forum y colaborador directo de Novelli.

Sergio Morales : ex asesor de la Presidencia, actuó como nexo con empresarios cripto.

Diógenes Casares : hijo del empresario Wenceslao Casares, vinculó a allegados a Milei con presuntos cobros de sobornos.

Charles Hoskinson: empresario estadounidense que denunció pedidos de dinero a cambio de reuniones con el Presidente.

Otros nombres que aparecen en la investigación incluyen a Jerónimo Walsh, Ariel Parkinson, Walter Kerr, Alejandro Melik, María Florencia Zicavo, Luis Villanueva, José Mazzoni, Roberto Silva, Paulo Stark y Giselle Castelnuovo, entre otros.

Medidas de prueba adoptadas

La comisión también ordenó: