Universidades paran y convocan a una Marcha Federal contra el veto de Milei

Las universidades nacionales confirmaron un paro docente y no docente de 24 horas para el próximo viernes 12 de septiembre, en rechazo al veto presidencial firmado por Javier Milei que eliminó la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida se inscribe en un plan de lucha que busca defender la universidad pública y denunciar el impacto del recorte presupuestario. El conflicto entre el Gobierno y las instituciones académicas se intensifica y amenaza con convertirse en uno de los más relevantes del año.

La jornada de protesta comenzará el jueves 11, con actividades de visibilización en cada casa de estudios: clases públicas, asambleas y charlas abiertas. Al día siguiente, el paro nacional dejará sin actividades académicas ni administrativas a universidades de todo el país.

En paralelo, se prepara una Marcha Federal Universitaria, prevista para el mismo día en que el Congreso trate el veto presidencial. La movilización buscará confluir en las calles de Buenos Aires y en distintas ciudades, bajo la consigna de garantizar una educación pública, gratuita y de calidad.

Los gremios advirtieron que el veto agrava la crisis presupuestaria que ya enfrentan las instituciones, afectando salarios, becas, comedores universitarios y servicios básicos.