Unanimidad en Diputados para reconocer a la cueca “Calle Angosta”

La Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad al proyecto impulsado por Nicolás González Ferro

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó por unanimidad el proyecto que propone declarar a la cueca “Calle Angosta” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia, además de fijar el 28 de diciembre como Día Provincial de la Cueca Cuyana. La iniciativa fue presentada por el diputado por Pedernera, Nicolás González Ferro, quien fundamentó la importancia histórica y afectiva de esta obra emblemática para Villa Mercedes.

Durante su exposición, González Ferro destacó que la canción compuesta por José Adimanto Zavala trasciende lo artístico y forma parte de la identidad emocional de la ciudad. “Calle Angosta es un regreso permanente al corazón”, expresó, al referirse al arraigo que la obra tiene en generaciones de mercedinos.

El legislador remarcó que esta cueca “no nace sólo de una inspiración artística, sino de una vida entera caminada sobre esos adoquines humildes”, en alusión al histórico barrio que inspiró a Zavala. Asimismo, recordó que Villa Mercedes levantó un verdadero templo cultural en su honor: la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, creada en 1984 y considerada uno de los rituales populares más relevantes del país.

González Ferro enfatizó que preservar esta obra “no es sólo un acto artístico, sino un deber afectivo”, un modo de proteger la memoria colectiva y el lenguaje emocional que comparten quienes crecieron en la ciudad.

El proyecto obtuvo 37 votos afirmativos y ninguno negativo, por lo que fue aprobado por unanimidad y enviado a la Cámara de Senadores para su revisión. Tras la votación, se invitó a artistas de Villa Mercedes a interpretar la histórica cueca que hoy busca obtener el reconocimiento formal que, según el diputado, “merece desde hace décadas”.