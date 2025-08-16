Un incendio en un departamento de calle Tucumán, entre Olloqui y Esteban Agüero, frente a la escuela Tomás Jofré en Villa Mercedes, dejó sin hogar nuevamente a una vecina de la ciudad.

La mujer, identificada como Ana, relató que al regresar del comedor comunitario encontró su vivienda en llamas. Aseguró que no había dejado nada encendido y que el lugar no cuenta con sistemas de calefacción que pudieran haber provocado el fuego.

El inmueble pertenece a un amigo que le daba hospedaje, ya que hace dos meses también perdió su propia casa en el mismo barrio. Según contó, aquel incendio fue ocasionado intencionalmente por un grupo de jóvenes.

Ahora, Ana adelantó que regresará a lo que queda de su anterior vivienda y pidió colaboración:

🗨️ “Necesito ayuda urgente: una mesita, una silla y si alguien puede conectarme la luz”, expresó.