Una policía resultó herida tras la caída de un árbol en Plaza Pringles

Una agente de la Policía de San Luis resultó herida este sábado por la noche luego de que un árbol se desplomara en la céntrica Plaza Pringles, en la capital provincial.

El episodio ocurrió alrededor de las 23:45, en la intersección de Rivadavia y Pringles, cuando una pesada rama de un Aguaribay (pimiento) cayó repentinamente sobre la joven, quien se encontraba cumpliendo funciones de vigilancia en ese punto del paseo público.

Según testigos, la policía fue auxiliada de inmediato por peatones, automovilistas y repartidores que circulaban por la zona. La caída del árbol le provocó golpes en la cabeza y una fractura en una pierna.

La agente fue trasladada al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde quedó bajo atención médica.