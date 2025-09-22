Una planta, el detonante de una riña que terminó con balazos y heridos

El fiscal de Instrucción Penal N°3 de Villa Mercedes, José Olguín, consideró esclarecido lo ocurrido el pasado domingo en un humilde barrio del sudeste de la ciudad: dos familias protagonizaron una feroz pelea que incluyó piedras, disparos y puntazos.

En ese enfrentamiento, Luciano Mercau recibió un balazo en el abdomen y permanece en terapia intensiva en el Policlínico “Juan Domingo Perón”.

Por este hecho, el Ministerio Público Fiscal imputó a Franco Daniel Páez y a su sobrino César Antonio Páez, mientras que un tercer familiar, Bryan Páez, permanece prófugo.

Sin embargo, la defensa de los acusados, a cargo del abogado Gustavo Reviglio, sostiene que la agresión partió de los Mercau. Afirma que llegaron armados a la casa de Franco, que atacaron a la familia con piedras y cuchillos, y que incluso la disputa se habría originado por el presunto robo de una planta. “Ha sido una gresca generalizada en la que no está claro quién introdujo y usó un arma de fuego”, remarcó Reviglio.

El letrado pidió una prórroga de la detención hasta conocer los resultados del dermotest practicado a Franco Páez y de la extracción del proyectil alojado en el cuerpo de Mercau, pruebas clave para determinar responsabilidades.

La defensa también aportará un video registrado por una vecina, donde se vería a un integrante de la familia Mercau empuñando un arma calibre 22. Según Reviglio, ese material respaldaría la versión de sus clientes.

En paralelo, la Justicia investiga posibles represalias contra la vivienda de los Páez, ocurridas luego de la riña.