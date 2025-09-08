Una persecución policial terminó con dos detenidos en Villa Mercedes

Durante la madrugada de este domingo 7 de septiembre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a un joven de 19 años y a una mujer de 26 tras un procedimiento en la ciudad.

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Presidente Juan Domingo Perón y calle Solís, donde los motoristas advirtieron que el joven circulaba en una motocicleta Corven Energy 110, sin casco y realizando maniobras peligrosas.

Al intentar identificarlo, el conductor se dio a la fuga. Tras una persecución, abandonó la moto y continuó corriendo hasta ser interceptado en Landaburu y Paul Harris.

Durante el operativo, una mujer de 26 años intervino para entorpecer la aprehensión y golpeó a una efectivo policial, por lo que también fue reducida.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 40° y quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, bajo la causa caratulada como “Resistencia a la autoridad y lesiones a personal policial”.