Una pelea entre vecinos de Villa Mercedes terminó con cuatro demorados

El incidente ocurrió en la noche del jueves 30 de octubre, en la intersección de Farfán y Leonismo Argentino, donde la Policía debió intervenir ante una pelea entre vecinos.

Según informaron fuentes policiales, cuatro sujetos —de 31, 35, 36 y 39 años— fueron demorados luego de protagonizar una riña en la vía pública. Todo comenzó con una pelea entre dos hombres, a la que se sumaron los hermanos de uno de ellos, quienes arribaron al lugar a bordo de un automóvil Ford Falcon.

La situación se desbordó y requirió la asistencia de varios móviles policiales del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Seccional 40ª, logrando finalmente restablecer el orden.



Uno de los involucrados sufrió una lesión leve y fue atendido por personal del Sempro. Posteriormente, los cuatro hombres fueron trasladados a la dependencia policial y el vehículo quedó secuestrado de forma preventiva.