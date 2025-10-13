Una noche para el alma: artistas locales celebran la trayectoria de Sergio Muriel

El próximo miércoles 23 de octubre, a las 20:30, en el Teatro de la Casa de la Cultura, se realizará un homenaje al reconocido músico y docente villamercedino Sergio Muriel, organizado por Checho de Battista junto a un numeroso grupo de artistas locales.

El evento surge con el objetivo de acompañar al maestro en un momento difícil y de reconocer su trayectoria y legado en la formación de generaciones de músicos. “El maestro ha dejado una huella en todos nosotros”, expresó De Batista en diálogo con VMI Radio 88.1 , quien agradeció la colaboración desinteresada de Cultura de Villa Mercedes, Marina Lara, Toto Ramos y Viveka Rosa, entre otros.

El show contará con más de quince artistas en escena, entre ellos Emmanuel Aguilera, Agustín Mercau, César Guerberoff, Federico Olguín, Andrés Estrada, Dante Giacometti, Ariel Garro, Nicolás Rodríguez, Silver Cardona, Belén Bravo, Zandra Risatti, Los Guzmán y Viveka Rosa, además del propio Checho de Battista.

La noche promete una fusión de géneros, con música cuyana, jazz, y música negra, en un espectáculo de más de dos horas de duración.

El ingreso será mediante un bono contribución de $5.000, que podrá adquirirse en el teatro o a través de Mercado Pago (alias: evento.muriel). “Esto salió del corazón. Todos los músicos se sumaron sin dudar, solo para abrazar al maestro en este momento”, destacó Checho.