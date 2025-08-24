Una mujer y un nene de 6 años resultaron heridos tras el choque entre una moto y un auto

En la tarde del sábado, un auto y una moto protagonizaron un accidente en la calle Zoilo Concha, entre Leonismo Argentino y la avenida Presidente Juan Domingo Perón.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió cerca de las 18, cuando un Suzuki Fun, conducido por una mujer de 33 años, colisionó con una moto Zanella 110 cc, en la que viajaban una mujer de 28 años y un niño de 6.

Ambos vehículos circulaban en la misma dirección, de este a oeste, cuando se produjo el impacto. Como consecuencia, la moto quedó debajo del automóvil y sus ocupantes fueron desplazados hacia la vereda norte, resultando heridos.

Posteriormente, una ambulancia los trasladó al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”: el menor para un control médico general y la mujer por una lesión en el pie derecho.

Por otra parte, la conductora del Suzuki Fun se sometió al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0,00 g/l).