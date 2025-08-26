Una mujer fue demorada tras agredir a otra y resistirse a la Policía

Durante la madrugada del lunes 25 de agosto, efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron en un disturbio ocurrido en la intersección de Maipú y Guayaquil, en Villa Mercedes.

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 27 años fue sorprendida agrediendo físicamente a otra joven de 26. Al intentar separar la situación, la agresora adoptó una actitud violenta contra el personal policial, lanzando insultos y oponiendo resistencia.

Ante el estado de alteración que presentaba, fue necesaria la intervención de móviles de apoyo. Además, los efectivos debieron aplicar medidas de seguridad, ya que la mujer intentaba autolesionarse y agredir a las uniformadas que la contenían.

Finalmente, fue trasladada a la Comisaría Seccional 30°, donde quedó a disposición de la Justicia. El hecho se habría originado tras una discusión en una vivienda de calle Maipú al 600, donde ambas involucradas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.