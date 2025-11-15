Una mujer de 81 años resultó herida en un despiste en la Serranías Puntanas

Una mujer de 81 años, oriunda de Mendoza, resultó herida este sábado tras un siniestro vial ocurrido cerca de las 9:00 en el kilómetro 848 de la Autopista de las Serranías Puntanas, entre Jarilla y Alto Pencoso.

Según informó la Comisaría Distrito 48° de Balde, la conductora manejaba un Peugeot 208 en sentido oeste–este cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo. El auto despistó y terminó impactando contra un árbol ubicado al costado derecho de la banquina.

Personal médico del sistema de salud pública asistió a la mujer en el lugar y luego la trasladó en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de San Luis, donde recibió atención especializada debido a los golpes sufridos.

En la zona trabajaron efectivos de la Comisaría Distrito de Balde y de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, quienes continúan con las pericias para determinar las causas del hecho.